Волкер о разведении сил возле Станицы Луганской: Теперь РФ должна вывести оружие

Россия должна перейти к выполнению блока по безопасности в рамках Минских соглашений после отведения вооруженных сил и средств ВСУ и боевиков в районе Станицы Луганской. Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.



Он поприветствовал отвод позиций украинских военных от КПВВ «Станица Луганская».



«Хороший шаг Украины в Станице Луганской. Теперь Россия обязана принять соответствующие меры для укрепления прекращения огня, включительно с выводом тяжелого вооружения и разоружением незаконных вооруженных формирований», — написал он в Twitter.

26 июня в районе Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, к которому стороны шли с 2016 года. В штабе операции Объединенных сил отметили, что украинские военные отошли с одной из позиций, которая находилась перед КПВВ «Станица Луганская».



Власти Станицы также подтвердили отведение сил боевиками «ЛНР».



Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик надеется, что разведение сил станет катализатором мирного урегулирования конфликта на Донбассе.