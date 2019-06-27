Зеленский о Медведчуке: Украине не нужны посредники

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал деятельность политика Виктора Медведчука на почве урегулирования конфликта на Донбассе.



«Я ни разу не общался в своей жизни с господином Медведчуком. Я не понимаю, когда у нас есть большая независимая страна, почему у нас должны быть посредники», — сказал Зеленский во время брифинга в Киеве.



По словам главы государства, Медведчук знает о его позиции по этому вопросу. Он добавил, что это не является личной неприязнью к Медведчуку.



«Почему поднимается вопрос возвращения пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы? Спросите у него», — подчеркнул Зеленский.

Сегодня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретился с главами группировок «ДНР» и «ЛНР».



По результатам встречи было объявлено о согласии «Л-ДНР» освободить четырех украинцев, которые удерживаются в Донецке и Луганске. Передача пленных Медведчуку должна состоятся завтра в Минске.