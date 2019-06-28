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Разведение сил у Станицы Луганской: названы сроки ремонта моста

28 июня 2019, 12:53

Разведение сил у Станицы Луганской: названы сроки ремонта моста

Вблизи Станицы Луганской продолжается разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Украинские военнослужащие отошли на 500 метров, незаконные вооруженные формирования — на 1,5 километра. На месте события разбирают бетонные блоки, которые служили укрытием для военных.

За процессом проследил второй президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма

После окончательного разведения сил будет отремонтирован мост через Северский Донец. Международный комитет Красного Креста выделил 60 миллионов евро на ремонт.

Как сообщил Кучма, при условии соблюдения перемирия, ремонт моста может занять 1,5 — 3 месяца.

Леонид Кучма при разведении вооруженных сил возле Станицы Луганской

26 июня стороны впервые за три года синхронно начали разведение военных сил и средств в районе Станицы Луганской.

Согласно Рамочным соглашениям, подписанным в сентябре 2016 года в Минске, на разведение сил отводится трое суток.

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