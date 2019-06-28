Одного из освобожденных из плена «Л-ДНР» разыскивали за дезертирство

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МВД разыскивало одного из освобожденных сегодня пленных — Дмитрия Великого — по подозрению в дезертирстве. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, передает «Громадське».



«Есть такой человек, который на основании решения суда был объявлен в розыск», — сказала Гитлянская во время встречи освобожденных пленных в Международном аэропорту «Киев» им. Сикорского.



Она уточнила, что соответствующая информация опубликована на сайте Министерства внутренних дел.



«Дело ведет военная прокуратура. Конечно, мы сообщили военной прокуратуре, следователи будут делать все необходимое, но о мере пресечения и о дальнейших действиях будет принимать решение следователь военной прокуратуры», — заявила Гитлянская.



Кроме того, она сообщила о фильтрационных мероприятиях по проверке освобожденных украинцев на предмет сотрудничества с боевиками.



«У нас есть обычная процедура проверки, которую мы проводим в отношении всех освобожденных, поскольку мы понимаем, что люди находились под давлением, их могли склонить к сотрудничеству, но вы знаете, что у нас, согласно Уголовному кодексу, если человек сам сообщит о то, что его склонили, недобровольно, он будет освобожден от уголовной ответственности», — заявила Гитлянская.



«Поэтому, если у ребят такое не дай Бог произошло, есть возможность сейчас об этом заявить, и в отношении них не будет никаких уголовных преследований», — заявила пресс-секретарь СБУ.



Она также добавила, что освобожденным заложникам всегда предлагается пройти реабилитацию.



При этом Гитлянская уточнила, что Великий с тремя другими освобожденными украинцами сейчас поедет в клинику для обследования.



В то же время она отметила, что СБУ не ведет дело Великого, и поэтому нет оснований объявлять ему, что он находится в статусе подозреваемого.



«Но следователи в курсе, и я думаю, что они будут действовать исключительно в рамках украинского законодательства», — добавила она.

Сегодня четверо украинцев, освобожденных из плена группировок «ДНР» и «ЛНР», прилетели в Киев. Освобожденные — Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов, Дмитрий Великий — были переправлены самолетом из российского Ростова-на-Дону транзитом через Минск.

27 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) и кум президента РФ Виктор Медведчук встретился в Минске с главами группировок «ДНР/ЛНР» Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. На общей пресс-конференции Пушилин и Пасечник объявили о готовности передать четырех пленных — трое из них являются украинскими военными. Освобождение четырех украинцев перед началом встречи анонсировал соратник Медведчука, нардеп Вадим Рабинович.