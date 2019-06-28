«ДНР» и «ЛНР» передали четверых украинских пленных

Группировки «ДНР» и «ЛНР» передали четырех украинских пленных политику Виктору Медведчуку. Передача состоялась в аэропорту Минска. Прямую трансляцию вел телеканал «112 Украина».



Медведчук назвал имена освобожденных: Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов, Дмитрий Великий.



Также он заявил, что их уже ждет частный самолет в Украину, сегодня они прибудут в Киев.



Медведчук отметил, что пленные были доставлены в Минск самолетом из Ростова-на-Дону. «Они находятся транзитом из Ростова, они не выходили на территорию Беларуси. Сейчас эти документы будут оформлены и они будут отправлены в Киев», — пояснил он, показав украинские паспорта освобожденных.

27 июня глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук встретился с главами группировок «ДНР» и «ЛНР».



По результатам встречи было объявлено о согласии «Л-ДНР» освободить четырех украинцев, которые удерживаются в Донецке и Луганске.



Медведчук является кумом президента России Владимира Путина.



Комментируя деятельность Медведчука, президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не нужны посредники. Также он связал действия Медведчука с грядущими парламентскими выборами.



Представители националистических партий в четверг вечером провели акцию под Офисом президента Украины, призывая наказать Медведчука.