Дефицит угля и телемедицина: власти Луганщины озвучили проблемы рабочей группе Кабмина

Рабочей группе Кабинета министров рассказали о проблемах Луганской области во время совещания в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛОВГА).



Так, было озвучено об отключении шахт от электроснабжения и дефиците угля на ТЭС в Счастье. По состоянию на вечер 3 июля уже 20 горняков отказались подниматься на поверхность шахты «Горская» госпредприятия «Первомайскуголь».



Представителей Кабмина также проинформировали о состоянии развития телемедицины, строительстве областной клинической больницы, проблемах обеспечения населения качественным интернетом и деятельности объектов критической инфраструктуры.



Кроме этого, поднимался вопрос об изменениях в постановлении Кабмина по поставкам электроэнергии защищенным потребителям.



Как заявляют в ЛОГА, данные вопросы требуют решения на государственном уровне.



«Мы разработали варианты решения этих вопросов, по которым готовят проекты поручений. Мы все готовы максимально быстро их решить. Проблемы рассмотрят в приоритетном порядке для поддержки региона», — пообещал замгосударственного секретаря Кабмина Геннадий Плис.



Правительственная группа находилась в Луганской области в течение двух дней.