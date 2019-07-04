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Уже 20 горняков шахты «Горская» протестуют на глубине 700 метров

04 июля 2019, 12:16

Уже 20 горняков шахты «Горская» протестуют на глубине 700 метров

По состоянию на вечер 3 июля уже 20 горняков отказываются подниматься на поверхность шахты «Горская» госпредприятия «Первомайскуголь» в Луганской области. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«На шахте "Горская" ГП "Первомайскуголь" горняки продолжают оставаться под землей на глубине 700 метров. В 18.00 к ним присоединились еще 8 шахтеров, пока под землей находятся 20 рабочих», — написал он в Facebook вечером 3 июля.

Горняки протестуют в связи с отключением предприятия от электроэнергии. Попытка отключения шахты «Горская» от электроэнергии произошла 1 июля, после чего шестеро горняков отказались подниматься на поверхность в качестве протеста. Позже к ним присоединились еще шестеро шахтеров. 

На предприятии также присутствует задолженность по выплате зарплат. По данным Волынца, 3 июля на предприятие поступили средства для погашения долга за март, апрель и частично за май.

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