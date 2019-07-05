Зеленский назначил нового губернатора Донецкой области и лично его представит

Президент Украины Владимир Зеленский отбыл в пятницу с рабочей поездкой в Донецкую область, где представит активу области нового главу Донецкой областной государственной администрации. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.



Зеленский уже подписал указы об увольнении Александра Куця с должности председателя Донецкой обладминистрации и назначении на эту должность Павла Кириленко. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства и датированы 5 июля. Основанием для увольнения Куця указано «завершение срока полномочий президента Украины».

33-летний Павел Кириленко является подполковник юстиции, военным прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года).



В 2008 году окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре. Является уроженцем Донецкой области.



26 июня его кандидатуру Кириленко по представлению Офиса президента поддержал Кабинет министров.