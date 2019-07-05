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«С братом не разговаривает». Зеленский рассказал о семье нового главы ДонОГА, которая живет в оккупации

05 июля 2019, 15:21

«С братом не разговаривает». Зеленский рассказал о семье нового главы ДонОГА, которая живет в оккупации

Владимир Зеленский и Павел Кириленко Владимир Зеленский и Павел Кириленко

Родители и брат нового главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко продолжают жить на временно неподконтрольной украинским властям территории Донетчины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

«Я видел большое количество информации, что брат Паши работает где-то в "ДНР", служит и так далее. Я понимаю, что ему неудобно об этом говорить, давайте я скажу», — сказал он.

Глава государства призвал не делить людей «на своих и чужих». «Люди, которые живут на временно оккупированных территориях, такие же украинцы, дефектов у них нет», — подчеркнул Зеленский.

«У Паши там семья, там родители его. Родителя там живут, это их земля, они считают себя украинцами и никуда не хотят переезжать. Паша предлагал родителям [переехать]. Все это понятно, это их выбор», — рассказал глава государства.

По словам Зеленского, взаимоотношения с братом для Кириленко — «это больной вопрос». «Поэтому я взял на себя смелость это сказать: с братом человек не разговаривает по, так сказать, политическим разногласиям», — добавил президент.

По словам Зеленского, Павел Кириленко покинул неподконтрольную территории и работает в Украине «с первых день оккупации».

Также президент выразил уверенность, что Украина вернет неподконтрольные территории.

Как сообщалось, сегодня президент Зеленский назначил Павла Кириленко главой ДонОГА.

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