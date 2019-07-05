Зеленский заявил, что нужно возвращать ментальность жителей оккупации

Президент Владимир Зеленский считает, что «параллельно» с окончанием войны и инвестированием в ОРДЛО следует «возвратить ментальность» людей на Донбассе. Об этом он заявил в Краматорске перед представлением нового главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, передает «Украинская правда».



«Параллельно заканчиваем войну, но параллельно мы должны думать о наших людях и... инвестировать в Донбасс, чтобы люди на временно оккупированных территориях видели, что действительно страна меняется», — подчеркнул президент.



«Вторая история — это возвращение ментальности наших людей, ментальное возвращение людей на временно оккупированных территориях, стабильная выплата пенсий, удобное пересечение КПВВ», — добавил Зеленский.

Сегодня президент Владимир Зеленский представил в Краматорске нового главу Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко. Родители и брат Кириленко проживают на временно неподконтрольной Украине территории Донетчины.