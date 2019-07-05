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Грымчак: Зеленский поручил разработать механизм выплаты пенсий в оккупации

05 июля 2019, 23:15

Грымчак: Зеленский поручил разработать механизм выплаты пенсий в оккупации

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак заявил, что президент Владимир Зеленский поручил новому руководству Донецкой облгосадминистрации разработать механизм выплаты пенсий на оккупированных территориях.

«Насколько я знаю, сегодня президент во время визита в Краматорск дал такое поручение (разработать механизм выплаты пенсий — прим.). Посмотрим, что может сделать новая ВГА, но мне кажется, что ничего из этого не выйдет», — сказал он в эфире программы «Голос народа» на телеканале «112 Украина» вечером 5 июля.

По мнению Грымчака, выплата пенсий на неподконтрольных территориях на сегодня невозможна из-за отсутствия органов украинской власти и банков в районах под контролем боевиков.

Замминистра напомнил, что механизм выплаты пенсий жителям неподконтрольного Донбасса пытались разработать участники «нормандского формата» — Франция и Германия, однако не смогли достичь в этом успеха.

По словам Грымчака, Украина также пыталась возобновить выплаты пенсий с помощью Красного Креста.

«Такого механизма нет. Мы пробовали это сделать через Красный Крест, но у них нет столько людей и возможностей для того, чтобы обеспечить пенсии на оккупированных территориях», — заявил он.

Сегодня президент Владимир Зеленский представил в Краматорске нового главу Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко. Родители и брат Кириленко проживают на временно неподконтрольной Украине территории Донетчины.

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