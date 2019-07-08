Зеленский предложил упростить выплату пенсий переселенцам и порядок провоза товаров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству упростить процедуру идентификации переселенцев для получения ими пенсий.



Во время пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС в Киеве он напомнил, что сейчас пенсионерам-переселенцам разрешено находиться на оккупированной территории Украины не более 59 дней подряд. Иначе у них возникнут проблемы с получением пенсии.



Президент предложил увеличить срок с 59 дней до 1 года.



«Давайте расширим возможность людям быть людьми. Мы предложили срок в 1 год. Хотя я очень надеюсь, что через год у нас не будет этой войны», — подчеркнул Зеленский.



Также Зеленский предложил упростить процедуру провоза товаров через линию соприкосновения на неподконтрольную территорию Донбасса.



«Тут у нас очень простое предложение: нужно, чтобы у нас был перечень продуктов, которые нельзя провозить, а не наоборот», — сказал глава государства.



Ранее в МинВОТ заявили, что Зеленский поручил новому руководству Донецкой облгосадминистрации разработать механизм выплаты пенсий на оккупированных территориях.

7 июля Владимир Зеленский посетил Станицу Луганскую. В частности, он побывал у разрушенного моста, где есть пешеходный переход на неподконтрольную территорию.