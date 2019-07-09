Украинская сторона обещает к сентябрю проработать упрощение провоза товаров через линию соприкосновения

Порядок ввоза товаров гражданами во временно неподконтрольные украинским властям районы Донбасса будет проработан украинской стороной в Трехсторонней контактной группе к сентябрю. Об этом заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил и участник заседаний ТКГ Богдан Бондарь, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Политическое руководство [Украины] обращает внимание на улучшение и усиление работы с гражданами, которые находятся на временно оккупированных территориях. Сейчас прорабатываются эти механизмы. <...> За неделю-две это сложно подготовить. Думаю, на протяжении месяца-полтора [будет вестись работа экономической подгруппой ТКГ]», — сказал Бондарь.



Он также пообещал сообщить более детальную информацию на брифинге в сентябре.

В понедельник президент Зеленский предложил упростить выплату пенсий переселенцам и порядок провоза товаров.