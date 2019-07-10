После обстрела под Гранитным Зеленский поручил усилить деятельность ВСУ по противодействию ДРГ

Президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба — Главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить активность подразделений украинских военных по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп. Такое поручение было дано после обстрела автомобиля ВСУ на выезде из села Гранитное Донецкой области 10 июля, передает пресс-служба Офиса президента.



В результате обстрела погиб один военнослужащий, еще один получил ранения. Вблизи места обстрела находился также автомобиль с новоназначенным главой Донецкой облгосадминистрации Павлом Кириленко. Он не пострадал.



Зеленский расценивает обстрел как попытку сорвать Минские договоренности и встречу в «нормандском формате», запланированную на 12 июля.



«Этот дерзкое нападение четко показало, кто именно на самом деле не хочет мира на Донбассе. Обстрел в Гранитном расцениваю как попытку сорвать Минский процесс и поставить под угрозу договоренность о возобновлении переговоров в нормандской формате», — заявил Зеленский.



В связи с этим он поручил Генштабу жестко реагировать на любые другие провокации боевиков.



Президент также выразил соболезнования семье погибшего военного и пожелал скорейшего выздоровления раненому бойцу.