Черныш: Платить пенсии в оккупации невозможно по нескольким причинам

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш указал на невозможность начать выплачивать пенсии жителям неподконтрольной части Донбасса. Об этом сообщает «Радио Свобода».



«Это невозможно. Банков нет. Банки восстановить невозможно. Безопасность не может быть обеспечена. Требования по противодействию отмыванию денег обеспечить невозможно. Поэтому есть только одна схема. Как и сейчас, получать пенсию на карточки, выданные Ощадбанком Украины», — заявил Черныш.



Он отметил, что вопрос выплаты пенсий жителям оккупации связан не только с банковской системой, но и с уплатой налогов.



«Пенсионный фонд не просто наполняется из воздуха. Вы же знаете, что "отжали" предприятия, которые до последнего момента еще и платили налоги ... Предприятия, которые там работали до последнего дня платили налоги в бюджет Украины», — отметил министр.

8 июля президент Владимир Зеленский предложил правительству упростить процедуру получения пенсий переселенцами и порядок провоза товаров через линию соприкосновения.



10 июля Международная правозащитная организация Human Rights Watch направила письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить права пенсионеров на Донбассе.