Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками партий

Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс во втором чтении и в целом. За документ было отдано 230 голосов.



Депутаты одним голосованием утвердили пакет правок, которые ранее были отклонены, а также проект кодекса.



Перед этим парламент около часа не мог проголосовать за то, чтобы вернуться к рассмотрению отдельных поправок, которые необходимо учесть в тексте Кодекса во втором чтении. Всего было около 20 попыток вернуться к поправкам.

Принятый Избирательный кодекс состоит из трех книг – общая часть, общенациональные выборы и местные выборы. В нем останется проходной барьер в парламент на уровне 5%.



Он определяет порядок администрирования избирательных процессов, порядок регистрации избирателей, ведение вопросов финансового и материально-технического обеспечения выборов, информационного обеспечения и предвыборной агитации, а также подготовки и проведения голосования и подсчета голосов.



В кодексе предусмотрена система с открытыми партийными списками. Предполагается, что в Украине будет 27 избирательных округов, которые в основном совпадают с областями Украины, крымский округ присоединят к херсонскому, Киев будет разделен на два округа, отдельный будет в городе Днепр.



В первом чтении проект Избирательного кодекса парламент поддержал в ноябре 2017 года.