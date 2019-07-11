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Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками партий

11 июля 2019, 12:10

Рада приняла Избирательный кодекс с открытыми списками партий

Верховная Рада Украины приняла Избирательный кодекс во втором чтении и в целом. За документ было отдано 230 голосов.

Депутаты одним голосованием утвердили пакет правок, которые ранее были отклонены, а также проект кодекса.

Перед этим парламент около часа не мог проголосовать за то, чтобы вернуться к рассмотрению отдельных поправок, которые необходимо учесть в тексте Кодекса во втором чтении. Всего было около 20 попыток вернуться к поправкам.

Принятый Избирательный кодекс состоит из трех книг – общая часть, общенациональные выборы и местные выборы. В нем останется проходной барьер в парламент на уровне 5%.

Он определяет порядок администрирования избирательных процессов, порядок регистрации избирателей, ведение вопросов финансового и материально-технического обеспечения выборов, информационного обеспечения и предвыборной агитации, а также подготовки и проведения голосования и подсчета голосов.

В кодексе предусмотрена система с открытыми партийными списками. Предполагается, что в Украине будет 27 избирательных округов, которые в основном совпадают с областями Украины, крымский округ присоединят к херсонскому, Киев будет разделен на два округа, отдельный будет в городе Днепр.

В первом чтении проект Избирательного кодекса парламент поддержал в ноябре 2017 года.

ТЕМЫ

Прочее
Избирательный кодекс
Организации
Верховная Рада Украины

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