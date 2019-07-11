В «Слуге народа» уверяют, что не «сливали» округа перед выборами

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил об уверенности в кандидатах своей политсилы, которые баллотируются на выборах в Верховную Раду по мажоритарным округам. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



Лидер политсилы подчеркнул, что ни о каком «сливе» (участии заведомо непроходного кандидата) в пользу политических оппонентов ни на на одном из округов речи не идет.



«Они в этом плане для нас все равны. Мы по 199 округам ответственны за своих кандидатов. Мы нигде ничего не оставили, никому ничего не "слили", не подарили, не поснимали, как это говорили наши оппоненты», — заявил Разумков.



Внеочередные парламентские выборы пройдут 21 июля.