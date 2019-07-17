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Пограничники допускают провокации боевиков в день выборов на Донбассе и заявили о готовности к ним

17 июля 2019, 12:57

Пограничники допускают провокации боевиков в день выборов на Донбассе и заявили о готовности к ним

Государственная пограничная служба готова реагировать на возможные провокации пророссийских боевиков на линии соприкосновения на Донбассе в день выборов в Верховную Раду 21 июля. Об этом сообщил помощник начальника Донецко-Луганского регионального управления ГПСУ Олег Лычковский.

Также он пообещал, что подразделения Госпогранслужбы помогут жителям временно неподконтрольных территорий воспользоваться своим избирательным правом. «В частности, нами принято ряд мероприятий, которые обеспечат возможность гражданам в день выборов быстро и безопасно пересечь линию соприкосновения и попасть на избирательные участки», — отметил он.

Также Лычковский заверил, что пограничники готовы к увеличению транспортного потока в день голосования.

Представитель ГПСУ добавил, что активная фаза усиления службы на КПВВ уже началась.

ТЕМЫ

События
Парламентские выборы 2019
Организации
ГПСУ

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