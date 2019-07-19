Суд в Киеве продлил арест Вышинскому

Подольский районный суд Киева оставил под стражей руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.



Вышинскому продлили меру пресечения до 19 сентября.



Прокуроры просили продлить ему меру пресечения в виде ареста. Защита и сам руководитель «РИА Новости Украина» хотели, чтобы его отпустили под личное обязательство.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что первым шагом для нормализации отношений Украины и России в Кремле видят освобождение Кирилла Вышинского.

Вышинского подозревают в государственной измене. Его задержали в Киеве 15 мая 2018 года. По данным СБУ, весной 2014 года главред украинского агентства «РИА-Новости» участвовал в пророссийских акциях в Крыму, за что закрытым указом президента РФ Владимира Путина был награжден медалью за заслуги перед отечеством.