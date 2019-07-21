Полиция открыла 44 дела из-за нарушений в день выборов

Полиция открыла 44 уголовных производства по состоянию на 18 часов воскресенья в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду.

«По состоянию на 18.00 поступило 1792 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, составлено 44 протокола об административных правонарушениях, открыто 44 уголовных производства», - передает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на МВД Украины.

Среди открытых производств 23 касаются фактов незаконного использования избирательного бюллетеня, пять – препятствования осуществлению избирательного права, шесть – подкупа избирателей, четыре – заведомо неправдивого сообщения об угрозе безопасности граждан. Еще по одному делу расследуется по факту теракта, хулиганства, фальсификации избирательных документов и грабежа, и два - по фактам подделки документов.