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Выборы в парламент: онлайн-трансляция «Новостей Донбасса»

21 июля 2019, 13:10

Выборы в парламент: онлайн-трансляция «Новостей Донбасса»

21 июля в Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. «Новости Донбасса» следят за ходом голосования.

13:20 На КПВВ «Майорское» нашли взрывчатку. Пропуск людей остановлен.

13:12 59 округ, Марьинка: люди представляются СМИ, пытались узнать явку. Удостоверений нет никаких, вызвали полицию. Не единичные случаи, когда организованные группы людей подвозят на автобусе. 

13:08 По состоянию на 13:00 полиция получила 838 сообщений о нарушениях на выборах. Больше всего таких сообщений в Донецкой области — 128.

13:05 За первые часы голосования полицейские Донецкой области открыли пять уголовных производств.

12:50 ЦИК начала сообщать явку на выборах. На данный момент она составляет 17,86%. Лидирует Луганская область — 25,58%.

12:42 Председатель Верховной Рады Андрей Парубий забыл взять паспорт на избирательный участок. Смог проголосовать только тогда, когда ему принесли документ.



12:35 Петр Порошенко на избирательном участке: «Я проголосовал за ЕС и НАТО».


12:30 Зеленский считает, что премьер-министром должен стать профессиональный экономист, который никогда ранее не был ни главой правительства, ни спикером Верховной Рады, ни лидером какой-либо фракции.

12:17 Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал в Киеве.


12:10 В Бахмуте проголосовала 15-летняя девочка. На участок вызвали полицию.

12:00 В Торецке Донецкой области около 10:40 на линию 102 поступило сообщение о том, что якобы заминированы все 14 избирательных участков. Сейчас на местах работают группы полицейских, взрывотехников, кинологов и спасателей. Проверка продолжается.

11:50 Донецкая область — лидер по количеству сообщений о нарушениях на выборах — 61. Всего по состоянию на 11:00 полиция зафиксировала 382 сообщения о нарушения по Украине.



11:20 В Бахмуте полицейские изъяли 85 незаполненных протоколов о подсчете голосов, которые уже были подписаны членами участковой избирательной комиссии. По предварительным данным установлено, что некоторые из членов УИК пытались скрыть факт правонарушения и намеренно залили чернилами протоколы. Продолжается досудебное расследование.

10:05 Пропуск через КПВВ «Майорское» в Донецкой области восстановлен после сообщения о минировании

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