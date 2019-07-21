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У Зеленского озвучили первые шаги к миру на Донбассе

21 июля 2019, 20:35

У Зеленского озвучили первые шаги к миру на Донбассе

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков перечислил первые шаги, которые планирует предпринять офис президента Украины для разрешения конфликта на Донбассе.

Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Новостей Донбасса» Разумков назвал Владимира Зеленского первым президентом, который «начал реально имплементировать Минские договоренности».

По словам главы партии, разведение сторон в Станице Луганской и заключенное перемирие на фронте позитивно влияют на ситуацию.

Разумков заверил, что вскоре Минские соглашения «начнут выполняться», а параллельно может быть запущен «нормандский формат». Он напомнил, что Владимир Зеленский направил Великобритании и США предложение участвовать в переговорах по вопросу Донбасса.   

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Еще одним шагом по урегулирваонию конфликта Разумков назвал реализацию информационной стратегии Офиса президента.

«Важно имплементировать информационную стратегию. Без парламента и Кабмина это нереально. Это получится с осени, когда будет сформироана Верховная Рада и в продолжение избраны премьер и Кабинет министров», - резюмировал Разумков.

ТЕМЫ

Люди
Дмитрий Разумков
Прочее
конфликт на Донбассе реинтеграция

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