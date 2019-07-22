В «Слуге народа» не смогли ответить, останется ли Аваков главой МВД

Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков не смог ответить, останется ли Арсен Аваков министром внутренних дел.



«Я вам сейчас и не смогу четко ответить, потому что выдвигаю не я — ни как глава партии, ни как будущий, наверное, народный депутат», — сказал он в интервью «Украинской правде».



По словам Разумкова кандидатуру будет предлагать новый руководитель правительства. «Но руководитель правительства, глава правительства появится чуть позже», — подчеркнул глава «Слуги народа».



При этом Разумков позитивно оценил деятельность МВД во время президентских и парламентских выборов в этом году.



«Если мы говорим о проведении одних и вторых выборов, то я думаю, что это один из немногих раз, когда МВД заняло равноудаленную позицию от всех, и в принципе выполнило те задачи, которые перед ним стояли — обеспечить прозрачность выборов», — подчеркнул он.

«Слуга народа» побеждает на внеочередных парламентских выборах. По результатам обработки 70% электронных протоколов, политсила набирает более 42% голосов. Кроме того, «Слуга народа» может сформировать монокоалицию.