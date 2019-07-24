Денисова заявила о скором возвращении украинских моряков из РФ

Договоренности о возвращении Украине захваченных Россией украинских военнопленных моряков уже достигнуты, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — цитирует Денисову «Громадське».



В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал, что ему не известно о такой договоренности.



«Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике — я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас с вчерашнего дня началась новая стадия — ознакомление с материалами уголовного дела», — сказал Ползов в комментарии «Громадському».

25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.



Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.



Все 24 украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными.



17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам, которые были захвачены россиянами в Керченском проливе в ноябре 2018 года.



24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков. Москва отказалась выполнять решение.