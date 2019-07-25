10 членов экипажа российского танкера «Neyma» отпущены без предъявления обвинений

Десять россиян — членов экипажа танкера «Neyma» — отпущены без предъявления обвинений. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс-Украина».



«Москалькова провела телефонный разговор со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой, которая сообщила, что 10 членам экипажа — российским гражданам — не было предъявлено обвинений. Их сейчас сажают на автобус, который проследует на территорию Молдовы, а оттуда они вылетят в Москву», — сообщили агентству в пресс-службе омбудсмена РФ.

Ранее сообщалось, что СБУ задержала российский танкер «Neyma», который заблокировал украинские корабли в Керченском проливе.



В МИД РФ заявили, что в случае задержания членов экипажа, «последствия не заставят себя ждать».