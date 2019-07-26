Разумков вступился за нового главу Луганской ОГА: в Партию регионов загоняли всех

Глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков прокомментировал назначение бывшего областного депутата от Партии регионо Виталия Комарницкого в главой Луганской облгосадминистрации.



Разумков заверил, что Комарницкий не поддерживал сепаратистов, захвативших здание Луганской ОГА весной 2014 года.



«Вы говорите, он дискредитирован, он был депутатом от Партии регионов. Но он ни дня не присутствовал во время событий в облсовете, когда происходил мятеж, во время которого мы потеряли контроль над частью территории», — сказал Разумков в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1 + 1» вечером 25 июля.



«Если бы он был участником тех событий, то он, наверное, отвечал бы согласно действующему законодательству», — добавил Разумков.



Он отметил, что во времена президентства Виктора Януковича политики почти не могли пробиться в облсоветы без партийного билета Партии регионов.



«В те времена в Партию регионов загоняли всех: и плохих, и хороших. В восточных областях была практически уникальная ситуация, где без Партии регионов попасть в облсовет или другой местный совет было невозможно», — добавил он.

7 июля президент Владимир Зеленский представил нового председателя Луганской облгосадминистрации Виталия Комарницкого.



Виталий Комарницкий — ректор Луганского университета внутренних дел (вуз-переселенец), бывший депутат Луганского облсовета от Партии регионов.



26 декабря 2014 года на сайте «МВД ЛНР» появился материал о Комарницком. В нем утверждалось, что ректор в период боевых действий «позиционировал себя сторонником молодой Луганской Народной Республики», но в сентябре, воспользовавшись военной блокадой Луганска, «под прикрытием представителей МВД Украины просочился» в Северодонецк.



Комарницкий рассказал об отношении к группировке «ЛНР», сыне в России и причастности к Партии регионов.



Бывший глава фракции Партии регионов Александр Ефремов после освобождения из СИЗО сообщил, что займется восстановлением своей и партийной репутации: «... более миллиона человек были в Партии регионов — это хорошие, порядочные люди, которые живут в Украине и считают себя украинцами».



Свою политическую карьеру в «Партии регионов» начинал и сам Дмитрий Разумков. В возрасте 22-х лет он был участником молодежного крыла партии «Молодые регионы», откуда вышел после победы Януковича на президентских выборах в 2010 году.