СМИ: Трамп хочет узнать имя информатора, раскрывшего детали его беседы с Зеленским

Президент США Дональд Трамп обвинил в шпионаже информатора, сообщившего в Конгресс подробности о его разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Bloomberg.



«Мы на войне. Эти люди (устраивающие утечки) больны. Они больны», — сказал Трамп американским дипломатам на закрытой для прессы встрече в Нью-Йорке.



«Я хочу знать, кто этот человек, кто этот человек, который передал информатору данные? Потому что это (передача подобных данных) похоже на шпионаж», — продолжил он.



Агентство отмечает, что выдержки из беседы в формате аудиозаписи также опубликовала на своем сайте газета The Los Angeles Times.



«В общем-то, этот человек (информатор) никогда не видел доклад (своими глазами — ИФ), он не видел стенограмму звонка, он просто что-то об этом услышал... Они (причастные к утечке информации люди — ИФ) практически шпионы», — добавил он.



Трамп также в ходе встречи посетовал на то, что в настоящее время в США не так жестко наказывают «за шпионаж и государственную измену» как в былые времена. При этом он не уточнил, какие конкретные виды наказания он имеет в виду.



Встреча была организована Белым домом, список гостей также был утвержден Белым домом, но на ней присутствовали не только сотрудники постпредства США при ООН и их семьи, но и другие люди. На ней можно было пользоваться мобильными телефонами.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.



Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа.