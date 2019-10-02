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Главы «Л-ДНР» после согласования «формулы Штайнмайера»: Украина контроль над границей не получит

02 октября 2019, 09:43

Главы «Л-ДНР» после согласования «формулы Штайнмайера»: Украина контроль над границей не получит

Главы группировок «ДНР» и «ЛНР» Денис Пушилин и Леонид Пасечник сочли, что согласование «формулы Штайнмайера» означает признание за «народом Донбасса права самому определять свою судьбу». Таков главный посыл их совместного заявления, которое опубликовал сепаратистский ресурс ДАН.

«Мы сами будем решать, на каком языке говорить, какой будет наша экономика, как будет формироваться наша судебная система, как будет защищать наших граждан наша народная милиция и как мы будем интегрироваться с Россией. Это наше дело, наша цель», — утверждают Пушилин и Пасечник.

Они добавили, что «Л-ДНР» будут продолжать переговоры в Минске, «чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», и призвали президента Украины Владимира Зеленского «не диктовать Донбассу свои условия».

«Когда он [Зеленский] говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам. Никакого контроля над границей киевская власть не получит», — подчеркнули Пушилин и Пасечник.

Пушилин и Пасечник прокомментировали также высказывания Зеленского о планах принятия нового закона об "особом статусе". «Нам многое не нравится в нынешней редакции этого закона, в который [пятый президент Украины Петр] Порошенко навставлял неприемлемых оговорок. И эти оговорки и вставки нужно из закона удалить. Но в нем также содержатся и важнейшие положения, которые менять ни в коем случае нельзя», — заявили они.

Главы «Л-ДНР» полагают, что любые изменения закона об «особом статусе» должны быть согласованы с ними.

По словам Пушилина и Пасечника, если Зеленский «хочет добиться мирного сосуществования с ДНР и ЛНР», то пусть вступает «в прямой диалог с нами».

Близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову политолог Алексей Чеснаков назвал это заявление глав «Л-ДНР» «абсолютно логичными». «Важно, что фиксируются параметры и смыслы особого статуса», — написал он в своем Telegram-канале.

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1 октября в Минске стороны переговоров согласовали единый текст «формулы Штайнмайера».

Формула подразумевает, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей временно получат «особый статус» самоуправления на период проведения местных выборов, которые пройдут по украинским законам. Если ОБСЕ признает выборы демократичными, то Верховная Рада должна принять закон об «особом статусе» на постоянной основе.

Согласование «формулы Штайнмайера» являлось одним из условий для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).

ТЕМЫ

Люди
Владислав Сурков Денис Пушилин Леонид Пасечник Алексей Чеснаков
Прочее
особый статус формула Штайнмайера
Организации
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