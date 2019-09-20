Пристайко: «Формулу Штайнмайера» по Донбассу согласуют на переговорах в Минске

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Трехсторонняя контактная группа по Донбассу должна письменно согласовать «формулу Штайнмайера», после чего ее вынесут на обсуждение «нормандской четверки». Об этом он рассказал в интервью «Европейской правде».



Он пояснил, что это должно было произойти еще в среду, 18 сентября, «но возникло техническое недоразумение» в самой ТКГ. «А еще, действительно, представитель Украины высказал определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже», — отметил Пристайко.



Он допустил, что к тексту формулы, «будет что-то добавлено или что-то изъято». «Во что он превратится — останется ли он без изменений, или что-то будет добавлено — это должна решить трехсторонняя контактная группа», — указал глава МИД.



Пристайко сказал, что закрепление «формулы Штайнмайера» на бумаге — одно из условий для проведения саммита глав «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия). Он отметил, что второе условие для саммита разведение войск на трех участках: Станица Луганская, Золотое, Петровское. «Затем россияне добавили еще третье условие, которое звучит вроде "выработки четких формулировок для заявления лидеров"», — добавил глава МИД.



Он отметил, что Украина согласилась «на четко выписанные формулировки» «формулы Штайнмайера», которые обсуждали советники глав «нормандской четверки» на встрече 2 сентября.



«Вообще эта формула обсуждалась еще с 2015 года и нашла отражение в письме двух министров — немецкого и французского. И это то, что у нас широко называется "формулой Штайнмайера". Но сейчас, в сентябре 2019 года, советники "нормандской четверки" согласовали не формулу Штайнмайера, а согласовали другую четкую формулировку», — пояснил министр.



Пристайко отметил, что в этом тексте также сказано, что закон «об особом статусе Донбасса» применяется на временных условиях, с момента проведения выборов, а на постоянной основе он начинает действовать после признания БДИПЧ ОБСЕ того, что выборы соответствуют высоким стандартам.

Пристайко озвучил эту формулу:



«Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на досрочных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим проведение местных выборов в упомянутых районах. Он будет действовать на временной основе до дня публикации окончательных выводов миссией БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами, на основе сложившейся практики БДИПЧ ОБСЕ, о соответствии в целом досрочных местных выборов стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов, а также украинскому законодательству и в котором содержится ответ на вопрос, согласованный в Нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и Действующим председателем ОБСЕ Директору БДИПЧ. Этот закон продолжает действовать на постоянной основе в случае, если в окончательном отчете БДИПЧ ОБСЕ в соответствии с устоявшейся практикой приходит к выводу, что досрочные местные выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей были проведены в целом в соответствии со стандартами ОБСЕ и украинским законодательством, отвечая на вопрос, согласованный в Нормандском формате, одобренный в Трехсторонней контактной группе и направленный Украиной в ее приглашении и Действующим председателем ОБСЕ Директору БДИПЧ»

В последние дни в Киеве ведутся дискуссии о возможности применения «формулы Штайнмайера», которая предполагает проведение местных выборов в ОРДЛО.



18 сентября Трехсторонняя контактная группа в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе обсудила «формулу Штайнмайера». Представитель Украины Леонид Кучма заявил, что Киев не имеет принципиальных возражений по формуле, но ее реализация возможна только при выполнении ряда условий. В частности, среди этих условий вывод боевиков и военной техники, доступ украинских партий и СМИ, возвращение контроля над границей.



Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение «формулы Штайнмайера» на встрече лидеров государств «нормандской четверки». Также он заверил, что местные выборы в ОРДЛО возможны только полсе вывода российских войск.