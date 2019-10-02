СБУ расследует массовую выдачу паспортов других государств жителям Донбасса и Западной Украины

Генпрокуратура открыла уголовное производство о массовых выдачах венгерских, румынских, польских и российских паспортов жителям западных областей и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Об этом свидетельствуют материалы суда.



Досудебное расследование ведет Служба безопасности, а процессуальное руководство в нем осуществляет Главная военная прокуратура. Выдачу паспортов расследуют по статье о посягательстве на территориальную целостность. Правоохранители оценивают выдачу документов как угрозу суверенитету страны путем усиления сепаратистских настроений среди граждан.



В ходе расследования был получен временный доступ к документам аппарата Совета национальной безопасности и обороны, в которых есть информация о массовой выдаче паспортов.

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выдача паспортов началась 14 июня.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Решение России также раскритиковали на Западе.