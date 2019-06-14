РБК: МВД России начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

В пунктах пропуска на границе началась выдача российских паспортов жителям территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники, близкие к МВД России.



По их словам, процесс получения документов организован в двух временных пунктах пропуска на российско-украинской границе.



Один из собеседников РБК отметил, что на данный момент одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тысячам жителей Донбасса, всего на рассмотрение подали материалы от 12 тысяч человек.