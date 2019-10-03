Глава МИД РФ назвал «формулу Штайнмайера» компромиссом к Минским соглашениям

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» компромиссом к Минским соглашениям. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.



По словам Лаврова, в вопросе урегулирования на Донбассе «плана "Б" быть не может». «Минские соглашения — это база, на которой должно все выстраиваться», — подчеркнул он.



Глава МИД РФ добавил, что «формула Штайнмайера» уже является компромиссом к Минским соглашениям, поскольку предусматривает закрепление особого статуса Донбасса не до, а после местных выборов в регионе.



«Поэтому никаких отходов от базовых принципов Минских соглашений, включая амнистию, особый статус, закрепленный в конституции, разведение сил и средств, полное восстановление экономических связей, снятие блокады, которая полностью противоречила минским соглашениям. Это все остается неизменным, без этого ничего не получится», — подчеркнул Лавров.



Говоря о сроках проведения саммита в «нормандском формате», он отметил, что это определят президенты.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали «формулу Штайнмайера» о предоставлении «особого статуса» ОРДЛО и договорились об отводе войск еще на двух участках на линии соприкосновения — в Петровском и Золотом. Россия настаивали на этом как на необходимом условии для проведения саммита в «нормандском формате».



Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что определение сроков проведения встречи лидеров «нормандской четверки» станет возможным только после разведения войск в Петровском и Золотом.



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