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В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донецком и Луганском

05 октября 2019, 15:34

В Киеве допустили восстановление железнодорожного сообщения с Донецком и Луганском

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко допустил, что может быть восстановлено железнодорожное сообщение с неподконтрольными властям районам Донбасса. Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

По словам главы МИД, после завершения восстановления моста в Станице Луганской на Донбассе «будут следующие мосты, следующие переходные пункты».

«Возможно, восстановится и железнодорожное сообщение, чтобы люди могли более комфортно переезжать», — сказал Пристайко.

Также глава МИД заявил, что у Украины есть два плана по урегулированию конфликта на Донбассе.

В сентябре глава МИД Вадим Пристайко выступил за возвращение украинских продуктов в магазины на временно неподконтрольной украинским властям территории Донбасса и пообещал выплату пенсий жителям этих территорий. Такие шаги являются частью «формулы Зеленского» по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

ТЕМЫ

Люди
Вадим Пристайко
Организации
МИД Украины
Прочее
железнодорожное сообщение

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