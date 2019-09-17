Пристайко о «формуле Зеленского»: прекращение войны за полгода-год или «радикальные меры»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, в чем заключается условная «формула Зеленского» по прекращению конфликта на Донбассе.



В эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, отвечая на вопрос о том, есть ли у Украины «формула Пристайко» или «формула Зеленского» по прекращению войны на Донбассе, он сказал: «Формулы Пристайко нет». Есть условная «формула Зеленского», которая говорит о том, что мы сделаем все шаги, которые мы можем сделать, отвечая на ожидания нашего, в первую очередь, народа».



«Например, мы попробуем вернуть всех наших парней и девушек, это одна часть. Мы попробуем дотянуться ментально, месседжами, символами, до нашего народа, который остался по ту сторону. Например, строить мост в Станице Луганской, чтобы люди не лазили с тачками. <...> Мы были не один раз в этом месте, и президент Зеленский сам доходил. Мы можем попробовать сделать так, чтобы люди не должны были приезжать каждые 60 дней перерегистрироваться, чтобы получать ту несчастную пенсию, которую они получают, а сделать так, чтобы человек мог приехать один раз в год», — пояснил глава МИД.



Вместе с тем Пристайко отметил, что условная «формула Зеленского» предполагает также, что если в ближайшее время не получится, реализовав различные меры, решить проблему войны на Донбассе, то придется перейти «к каким-то новым радикальным мерам».



«На все про все у нас есть от полугода до года. И «формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная «формула Зеленского», — подчеркнул глава МИД.