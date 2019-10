СМИ узнали, кто может заменить Курта Волкера

Должность спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины после ухода Курта Волкера может занять отставной сотрудник ЦРУ Майкл Костив, пишет ZN.ua со ссылкой на источники.



По информации издания, изначально Костива планировали сделать послом США в Украине, но после отставки Волкера стали рассматривать его кандидатуру на освободившуюся должность. При этом, для назначения на пост спецпредставителя достаточно одобрения госсекретаря, тогда как кандидатуру посла утверждает Cенат.



Костиву 72 года, он около десяти лет работал в ЦРУ и ушел из спецслужбы в начале 1980-х годов. Впоследствии он работал в нефтегазовой компании Chevron. С 2006-го по 2011-й годы Костив был директором республиканского штаба комитета Сената по вооруженным силам, который возглавлял сенатор-республиканец Джон Маккейн. По словам собеседников издания, именно Костив привлек внимание Маккейна к украинскому вопросу.



В 2004 году директор ЦРУ Портер Госс выдвинул Костива на пост исполнительного директора управления, но тот отказался и вместо этого стал советником Госса. Это произошло на фоне того, как The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что в 1981 году Костива поймали на краже из магазина (The New York Times отмечала, что Костив украл бекон), после чего ЦРУ отправило его в административный отпуск, во время которого он решил уйти в отставку.

Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя США по вопросам Украины после двух лет работы. Главной причиной увольнения является упоминание о нем в жалобе информатора после телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.



3 октября Волкер в течение почти 10 часов отвечал на вопросы трех комитетов Палаты представителей США о скандале, связанном с призывами президента Трампа расследовать дела Джо Байдена и его сына в Украине.