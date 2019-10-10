Боевики убрали блокпост у Петровского: ОБСЕ получила доступ к своей камере

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ впервые с 1 сентября смогли получить доступ к своей камере наблюдения в неподконтрольном украинским властям Петровском (Донецкая область), в районе которого запланировано разведение сторон. Об этом говорится в отчете миссии.



Отмечается, что доступ стал возможным, потому что блокпост боевики убрали свой блокпост на северной окраине Петровского.



За пределами участка разведения в районе Петровского наблюдатели впервые видели два предупреждающих знака о минной опасности в поле в 500 метрах к северо-востоку от дороги между населенным пунктом Стылая и Петровским.

Боевики, которые находились на блокпосту, неоднократно не пускали наблюдателей ОБСЕ к камере в Петровском.