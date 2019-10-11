В Кремле оценили возможность пересмотра «Минска» и размещения миротворцев на границе

Украина пока не передала России официальное предложение о размещении миротворцев на российско-украинской границе на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах», — сказал он, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании разместить миротворцев на границе.



Песков также добавил, что изменение последовательности выполнения Минских соглашений пока не обсуждается.



По словам представителя Кремля, для этого «кто-то должен официально сказать, что он выходит из Минского плана действий». По словам Пескова, тогда это будет «совсем другая модальность». «И, чтобы после этой модальности говорить о чем-то другом, помимо всего прочего нужно будет говорить и с представителями двух республик ["ДНР" и "ЛНР"]», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.



Вчера о намерении инициировать пересмотр порядка выполнения Минска заявил Владимир Зеленский.