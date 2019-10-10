Зеленский допускает размещение миротворцев на донбасском участке границы с РФ

Президент Владимир Зеленский пообещал, что вопрос введения миротворцев в отдельные районы Донецкой и Луганской областей будет рассматриваться на встрече лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия).



«По поводу миротворцев: поднимается этот вопрос, и я думаю, что это одно из направлений, которое и мы будем обсуждать официально в «нормандском формате», — сказал Зеленский во время пресс-марафона в Киеве.



Глава государства добавил: «Я вам говорил, что я за то, чтобы эта миссия была на границе между Украиной и Россией».



На уточняющийся вопрос, означает ли это, что возможны какие-либо другие варианты, кроме как размещение миротворцев на границе с Россией, Зеленский ответил: «Я в целом говорю, что если мы с вами рассматриваем миротворцев, то я их рассматриваю на границе между Украиной и Россией».

Также Зеленский отметил, что от разведения сил и средств в Петровском и Золотом зависит перспектива проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, России). Пока точной даты «нормандского» саммита нет.