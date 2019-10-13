Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В столице Калмыкии тысячи человек вышли на митинг против экс-главы «ДНР»

13 октября 2019, 19:10

В столице Калмыкии тысячи человек вышли на митинг против экс-главы «ДНР»

В российском городе Элиста прошел митинг против и.о. главы администрации города Дмитрия Трапезникова — бывшего деятеля группировки «ДНР». Как сообщает «Кавказ.Реалии», на согласованный с властями митинг пришли тысячи людей, хотя заявка подавалась на 300 человек.

По оценке организатора митинга, председателя регионального отделения партии «Яблоко» Батыра Боромангнаева, можно говорить о не менее чем 2500 участниках. По словам одного из ведущих митинга Бадмы Бюрчиева, «на пике» было 3-4 тысячи человек.

Отдельные участники протеста держали плакаты «Трапезников, уходи», «Калмыкия без Трапезникова», «Это наш город». Отмечается, что на площади и вокруг нее было много полицейских, но они не мешали проведению мероприятия.

Боромангнаев подчеркнул, что акцию можно назвать бессрочной. Он напомнил о предыдущих народных сходах, молебнах, пикетах против Трапезникова. «В интернете люди активную деятельность ведут. Это большая акция, которая, по сути, является бессрочной. Хотя ее таковой никто не объявлял, но по факту это так. И наши действия, наш протест, наше недовольство будут иметь продолжение», — добавил Боромангнаев.

По итогам митинга была принята резолюция с требованием к главе республики Калмыкия Бату Хасикову и депутатам Народного хурала отправить Трапезникова в отставку и изменить законодательство таким образом, чтоб главы муниципальных образований определялись на муниципальных выборах.

26 сентября главой администрации города Элиста в Калмыкии (РФ) путем голосования местными депутатами был назначен экс-глава группировки «ДНР» Дмитрий Трапезников.

С началом вооруженного конфликта на Донбассе Трапезников присоединился к «ДНР». В составе группировки занимал должности зампредседателя «совета министров», а после убийства главы Александра Захарченко 31 августа 2018 года семь дней исполнял обязанности последнего. Трапезникова сменил Денис Пушилин.

ТЕМЫ

Люди
Дмитрий Трапезников
Места
Калмыкия Элиста
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:39
«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки
21:28
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
14:28
«ДНР» приговорила к 14 годам заключения за «шпионаж» жителя Донетчины
09:44
ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории
23:25
Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ
22:44
Нарушения прекращения огня на участках разведения и выборы на Донбассе. Главное за день
13:14
ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском
09:35
На неподконтрольный Донбасс проследовал очередной гумконвой
00:16
Зеленский о Донбассе и новые наблюдения ОБСЕ. Главное за день
22:34
«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле
14:42
Боевики убрали блокпост у Петровского: ОБСЕ получила доступ к своей камере
11:36
Бывшая «министр образования ДНР» теперь работает в Воркуте
10:51
Зеленский посоветовал жителям Донецка «разговаривать с телевизором», как герой «Наша Russia»
08:17
ОБСЕ: В ходе обстрела в Старомихайловке повреждены стоматологи, детсад и четыре дома
22:00
Главные события 9 октября в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах
все новости
19:10
В столице Калмыкии тысячи человек вышли на митинг против экс-главы «ДНР»
16:35
Зеленский отправится на Донбасс, а в Киеве планируют акцию против «особого статуса»
15:59
Позиции украинских военных на выходных попали под обстрелы из оружия, запрещенного «Минском»
14:33
Глава ДонОГА высказался о российских СМИ, которые пишут о его семье
13:15
ОБСЕ увидела обострение на Донбассе и сигналы «Л-ДНР» к разведению оружия
12:05
Кириленко о ситуации под Гранитным: Соболезную и возмущен реакцией СМИ
11:37
Прислушались к Украине. В НАТО отклонили доклад о «легких» санкциях против стран-агрессоров
11:22
В Нацбанке считают, что МВФ может не дать Украине новый кредит из-за Коломойского
10:56
На КПВВ Донетчины задержаны три авто с поддельными документами
10:06
«Слуга народа»: Проекта закона «об особом статусе Донбасса» нет и денег на восстановление тоже нет
09:18
На шахтерские зарплаты Кабмин выделил 1 миллиард гривен
08:40
ООС: На Донбассе в субботу увеличилось число обстрелов
21:39
«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки
21:28
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
18:05
Генштаб ВСУ усилил боеготовность военных частей на праздники
все новости
ВИДЕО
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
12 октября, 21:28
«Украинцам нужно общаться друг с другом». О чем фильм «Поезд Киев-Война»
11 октября, 23:55
«Я больше не чувствую одиночества». Как пенсионеры в Славянске развивают себя
11 октября, 20:27
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция