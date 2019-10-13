Зеленский накануне протестов на Майдане призвал украинцев быть мудрыми

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам накануне дня защитника Украины. В своем обращении глава государства обратился к правоохранителям, которые будут обеспечивать порядок по время акций и к тем жителям страны, которые будут участвовать в этих акциях.

«Я призываю каждого представителя сил правопорядка уважать конституционное право граждан на мирный протест. Гарантировать их безопасность. Завтра вы должны показать, что вы - силы правопорядка демократического, европейского образца… Обращаюсь ко всем, кто будет участвовать в акциях. Слышу и прислушиваюсь к вашему мнению. Украина - свободная и демократическая страна, где каждый имеет право быть услышанным», - сказал он.



Зеленский заверил, что будет «всеми делами защищать суверенитет и независимость Украины». Он отметил, что мир на Донбассе должен сопровождаться справедливостью, которой ждут ветераны и участники антитеррористических силы и операции Объединенных сил.



Президент призвал украинцев не поддаваться на провокации: «Верю, что в этот день горячие сердца не омрачат здравого смысла. Прошу вас - будьте благоразумными, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка. И, пожалуйста, не поддавайтесь на провокации тех, кто очень хочет создать красноречивую картинку для российского телевидения».



Свое обращение Зеленский завершил словами о том, что «распри» украинцев лишь радуют «недругов».

Ветераны антитеррористической операции (АТО) 14 октября, в день Покрова и день защитника Украины, проведут в Киеве марш «Нет капитуляции».