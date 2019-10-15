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В ОБСЕ увидели резкий рост числа нарушений «режима тишины» на Донбассе

15 октября 2019, 23:20

В ОБСЕ увидели резкий рост числа нарушений «режима тишины» на Донбассе

Число нарушений режима прекращения огня на Донбассе резко возросло, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик.

«К сожалению, не могу положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. Число нарушений резко выросло», — цитирует Сайдика «Интерфакс-Украина».

Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны конфликта, «осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия».

Кроме того, Сайдик сообщил, что на сегодняшнем заседании ТКГ стороны продолжили дискуссию относительно обмена удерживаемыми лицами, правовых аспектов особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, в том числе, с учетом процесса децентрализации в Украине. «Обсуждались также вопросы амнистии и модальности местных выборов в ОРДО и ОРЛО», — добавил он.

На вопрос о возможности внесения изменений изменений в согласованную ранее «формулу Штайнмайера» спецпредставитель ОБСЕ сказал: «Нет».

Он затруднился прокомментировать инициативы отдельных украинских политиков о внесении изменений в формулу с мотивировкой о несоответствии украинским интересам. «Этот вопрос до контактной группы не дошел и на нее не выносился. Ничего сказать не могу», — сказал Сайдик.

Как сообщалось, сегодня Трехсторонняя контактная группа не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.

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