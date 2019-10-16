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Узник «ДНР» написал письмо Зеленскому. До этого он писал Порошенко

16 октября 2019, 10:58

Узник «ДНР» написал письмо Зеленскому. До этого он писал Порошенко

В неподконтрольной правительству Украины Макеевке заключенный Василий Савин написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Это уже второе письмо Савина к главе украинского государства. Первое было написано в 2018 году и адресовано Петру Порошенко. Текст письма «Новостям Донбасса» передали собственные источники. Ниже приводим обращение Василия Савина:

Владимиру Александровичу.                                      

Батько. Обращаюсь к тебе от имени всех политзаключенных ДНР. Я, Савин Василий Константинович, за подготовку народного восстания в ДНР и создания украинского батальона «Макеевка» приговорен к 12 годам строгого режима. Провел в застенках ДНР без малого пять лет.

Батько. Хоть не имели возможности проголосовать за тебя, ты наш Президент. Одному тебе верим, Батько, пойдем за тобой в самое пекло. За годы, проведенные в застенках, мы на своей шкуре доказали любовь к матери-Украине.

Мы уже ничего не боимся. Желаем только одного: освободить родную землю от российских оккупантов и местных сепаратистов.

Веди нас Батько. Желаем тебе стать освободителем Украины и стать в один ряд с гетманами Богданом Хмельницким, Петром Сагайдачным, Иваном Богуном.

В начале 2015 года мужчина был назначен группировкой «ДНР» председателем Центрально-городской районной администрации, весной того же года силовики из «МГБ ДНР» обвинили его в подготовке к «захвату власти». Савина посадили в тюрьму на 23 года. Он утверждает, что, будучи главой районной администрации при «ДНР», готовил с единомышленниками «Украинский батальон Макеевка», который должен был поспособствовать украинской армии выбить боевиков из города в момент наступления.

Он не попал в список на обмен в конце декабря 2017 года.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский Василий Савин
Места
Макеевка
Организации
заключенные ДНР

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