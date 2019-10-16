Гончарук сказал, что не слышал текстов «Сокири Перуна», а на вечеринку пригласили ветераны

Премьер-министр Алексей Гончарук во время брифинга в Кабмине прокомментировал свое появление на вечеринке для ветеранов боевых действий на Донбассе, на которой выступала правая рок-группа «Сокира Перуна».



Отвечая на вопрос журналиста, слышал ли он тексты этой группы, Гончарук сказал: «Ни одного раза». Премьер отметил, что на мероприятие его пригласила ветеранская организация и он принял это предложения «из уважения к этим людям».



«Насколько я знаю, на этой вечеринке было много разных групп, много разных людей. Это не был концерт какой-то одной группы, на которую я специально пошел, потому что я фанат этой группы», — подчеркнул он.



Гончарук считает, что существует «много людей», которые используют разные поводы, чтобы «расколоть общество». «Они могут из кого-угодно из вас сделать фашиста-нациста», — подчеркнул председатель правительства.



Он подчеркнул, что придерживается общечеловеческих ценностей, на почве которых «можно объединить Украину». «О любых право- или леворадикальных взглчдах в моем случае точно речи не идет», — заверил Гончарук.

Накануне Дня защитника Украины премьер Алексей Гончарук а также министр по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Оксана Коляда посетили благотворительную вечеринку для ветеранов. На мероприятии выступали правые рок-группы «Кому вниз» и «Сокира Перуна». Третьим участником была заявлена этно-группа FRAM. Концерт был организован при поддержке Минветеранов.