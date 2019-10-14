Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Премьер Гончарук поздравил ветеранов на концерте правых рок-групп

Обновлено
14 октября 2019, 08:32

Премьер Гончарук поздравил ветеранов на концерте правых рок-групп

Фото: Євген Карась / Telegram Фото: Євген Карась / Telegram

Премьер-министр Алексей Гончарук в воскресенье посетил Veterans strong party — благотворительный концерт для ветеранов боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась в своем Telegram-канале.

Также Карась опубликовал фотографию Гончарука, который вышел на сцену, чтобы «поздравить ветеранов» с Днем защитника Украины (отмечается 14 октября). Кроме того, фотографию с премьером опубликовала организация «Достоинство нации», при поддержке которой прошла вечеринка. Также партнером мероприятия является Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.


Вечеринку посетила также глава Минветеранов Оксана Коляда. «Алексей Гончарук, еще ни один глава правительства такого не делал! Респект от всех!» — написала она в Facebook.


В частности, на концерте выступили правые украинские рок-группы «Кому вниз» и «Сокира Перуна». Сам Гончарук свой визит на концерт пока не комментировал. 

Мероприятие состоялось в киевском Docker pub. Вход на концерт стоил 100 гривен, собранные деньги пообещали передать Киевскому военному госпиталю.

Карась отметил, что концерт организовал его соратник Андрей Медведько для «Движения ветеранов Украины».

Медведько, в частности, известен тем, что является одним из подозреваемых в убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины.

ТЕМЫ

Люди
Алексей Гончарук Андрей Медведько
Организации
Министерство по делам ветеранов

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:50
Пушилин уволил «министра связи ДНР»
21:39
«ДНР»: Четыре человека ранены за день в результате детонации взрывчатки
21:28
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
14:28
«ДНР» приговорила к 14 годам заключения за «шпионаж» жителя Донетчины
09:44
ОБСЕ зафиксировала российские грузовые вагоны на неподконтрольной территории
23:25
Тем, кто проводит перепись населения при «ДНР», запретили общаться с ОБСЕ
22:44
Нарушения прекращения огня на участках разведения и выборы на Донбассе. Главное за день
13:14
ОБСЕ рассказала про обстрелы на участках разведения в Золотом и Петровском
09:35
На неподконтрольный Донбасс проследовал очередной гумконвой
00:16
Зеленский о Донбассе и новые наблюдения ОБСЕ. Главное за день
22:34
«ДНР»: Житель Зайцево получил ранение при обстреле
14:42
Боевики убрали блокпост у Петровского: ОБСЕ получила доступ к своей камере
11:36
Бывшая «министр образования ДНР» теперь работает в Воркуте
10:51
Зеленский посоветовал жителям Донецка «разговаривать с телевизором», как герой «Наша Russia»
08:17
ОБСЕ: В ходе обстрела в Старомихайловке повреждены стоматологи, детсад и четыре дома
все новости
13:10
Начался марш УПА в Киеве: протестуют против «формулы Штайнмайера» и рынка земли
12:25
В Киеве вышли на марш в поддержку осужденного в Италии нацгвардейца
12:13
Зеленский сегодня встретится с военными в Донецкой области
11:50
Пушилин уволил «министра связи ДНР»
11:30
Сурков похвалил попытку исследовать «путинизм»
10:31
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
10:26
Арахамия: Информацию о подкупе на акциях «Нет капитуляции» передам в СБУ
09:47
Министр обороны ФРГ: Берлин не должен молчать об аннексии Крыма в разговоре с Москвой
09:09
Представитель Украины в ТКГ настаивает: разведение войск только после семи дней «тишины»
08:32
Премьер Гончарук поздравил ветеранов на концерте правых рок-групп
23:20
Сорванное разведение и пресс-марафон Зеленского. Главные новости Донбасса за неделю
21:20
Зеленский накануне протестов на Майдане призвал украинцев быть мудрыми
20:18
МИД Украины протестует из-за встречи крымских «депутатов» Госдумы РФ с Эрдоганом
19:10
В столице Калмыкии тысячи человек вышли на митинг против экс-главы «ДНР»
16:35
Зеленский отправится на Донбасс, а в Киеве планируют акцию против «особого статуса»
все новости
ВИДЕО
Нужно ли открывать аэропорт в Краматорске? Мнения «за» и «против» ►
14 октября, 10:31
Судьба «ДНР» решается в Киеве и Москве ►
12 октября, 21:28
«Украинцам нужно общаться друг с другом». О чем фильм «Поезд Киев-Война»
11 октября, 23:55
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция