В правительстве ФРГ указали на отсутствие даты встречи «нормандской четверки»

Конкретной даты проведения саммита лидеров «нормандской четверки» еще нет, переговоры об этом ведутся. Об этом сообщила официальная представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер, передает «Интерфакс-Украина».



«Переговоры ведутся, даты я пока назвать вам не могу», — сказала Деммер.



Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко выразил надежду, что встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) состоится в ноябре.



В понедельник Вадим Пристайко сообщил, что Франция и Германия направили России предложение относительно конкретных дат проведения саммита «нормандской четверки».