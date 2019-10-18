В правительстве назвали сроки отсоединения Украины от энергетической системы России

Украина может присоединиться к энергетической системе Европы и не зависеть от российской энергосистемы в течение следующих трех лет, но до этого необходимо создать технические и экономические предпосылки для соединения. Об этом заявил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Виталий Шубин, передает УНИАН.



«Мы применяем все необходимые меры, чтобы как можно скорее отсоединиться от энергетической системы России, но на сегодня это невозможно. Я надеюсь, что в следующие три года мы сможем создать технические и экономические предпосылки для соединения с Европой», — сказал он.



Замминистра подчеркнул, что соединение с энергосистемой Европы ENTSO-E — один из главных приоритетов Кабмина.



«Наша цель — полностью объединиться с энергетическими системами Европы, но пока это невозможно. Все должны понимать независимо от того, есть правка к закону или нет, технический импорт [из России] существует, он предусмотрен определенными соглашениями между операторами систем Украины и России», — добавил Шубин.

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