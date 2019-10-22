В «ДНР» рассказали, кто из «бюджетников» должен отработать три года после обучения

Группировка «ДНР» внесла изменения в «закон» об образовании, которые регулируют взаимоотношения между студентом-бюджетником и работодателем при заключении договора о целевом обучении.



Согласно нововведению, со студентом, который учится на «бюджетной основе» потенциальные работодатели будут заключать договор, согласно которому учащийся должен будет потом отработать на предприятии три года.



«Мы установили норму, согласно которой при заключении договора о целевом обучении необходимо установить срок трудовой деятельности в организации, оплачивающей обучение абитуриента. Этот срок должен составлять не менее трех лет. Кроме того, регулируется вопрос штрафных санкций, применяемых в случае неисполнения условий договора заказчиком целевого обучения или гражданином», — цитирует сайт «народного совета ДНР» так называемого депутата Наталью Волкову.



По словам «депутат ДНР» Владимира Андриенко, такие договоры будут заключаться не со всеми студентами. «Заказчик, конечно же, будет выбирать из студентов тех, кто подходит к нему по направлению подготовки и уровню знаний. Когда стороны договариваются — приходят к консенсусу — заключается договор», — отметил он. Андриенко добавил, что студент может разорвать договор с работодателем, но в таком случае должен компенсировать затраты, которые предприятие понесло за его образование. «Никакого ущемления прав студентов, обучающихся на бюджетной основе, тут нет», — подчеркнул «депутат», передает канал «Юнион».



В «ДНР» не скрывают, что нововведение связано с желанием восполнить дефицит работников. «У нас очень острая нехватка по целому ряду профессий, специальностей. И целевое обучение дает возможность предприятию подготовить и набрать себе кадры», — пояснил «замминистра образования» Виктор Варюхин.



Перечень направлений подготовки и квоту по целевым программа обучения определит «правительство ДНР».

На базе украинских высших учебных заведений на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях продолжают действовать «вузы». Однако в Украине не признаются выданные ими дипломы. В Украине действуют программы упрощенного поступления в университеты для абитуриентов с неподконтрольной территории. Также есть дистанционное обучение для школьников.



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