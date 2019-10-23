Нардеп от «Слуги народа» стал коллегой Сивохо по СНБО

Заместитель главы фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом сообщается на странице депутата в Facebook.



«Планов множество. Впереди — много продуктивной работы», — подчеркнул Ткаченко, который также является первым замглавы комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.





Ранее советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал шоумен и продюсер Сергей Сивохо.



Сегодня Сивохо пояснил журналистам, что Ткаченко сосредоточиться на вопросах Луганской области, а он — на Донецкой области.

Максим Ткаченко — уроженец Луганска, был координатором «Зе!Команды» в Луганской области и 25-м номером в избирательном списке «Слуги народа» на парламентских выборах. До прихода в политику являлся продюсером и генеральным директор компании «Квартал-Концерт», Летний театр «Морвокзал». Также был концертным директором украинских артистов, продюсировал группу «Без Обмежень», а также шоу «Dinner Show Hotel Freedom».



Секретарем СНБО является выходец из Луганска Алексей Данилов.