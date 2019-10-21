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Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО

21 октября 2019, 15:26

Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО

Шоумен и продюсер Сергей Сивохо стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом сам Сивохо сообщил в Facebook.

«Начинаю неделю в новой должности», — написал он, опубликовав фотографию удостоверения.

«Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы», — подчеркнул Сивохо.

Сергей Сивохо выходец из Донецка, играл в команде КВН ДПИ. Является креативным продюсером студии «Квартал 95».

На внеочередных парламентских выборах 2019 года выдвигался от партии «Слуга народа» по округу № 49 в Донецкой области, но выборы проиграл.

Секретарем СНБО является выходец из Луганска Алексей Данилов.

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Снбо

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