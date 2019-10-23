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Сивохо уходит из шоу-бизнеса из-за работы в СНБО

23 октября 2019, 14:24

Сивохо уходит из шоу-бизнеса из-за работы в СНБО

Сергей Сивохо заявил, что прекратит творческую деятельность в связи с тем, что стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Об этом передает корреспондент «Новостей Донбасса» из Краматорска.

Сивохо являлся креативным продюсером студии «Квартал 95», был тренером в проекте «Лига смеха».

Сивохо отметил, что в качестве советника СНБО сосредоточиться на гуманитарных вопросах. При этом он отказался уточнить круг своих обязанностей. «Я же советник, я буду предлагать какие-то мероприятия, какие-то шаги, может быть, и в законодательном, и в исполнительном плане. Буду предлагать людям, которые входят в сферу интересов СНБО», — сказал он.

Сивохо напомнил, что СНБО объединяет президента, премьер-министра, а также глав МВД, МИД и СБУ. «Очень удобно, если все эти люди находятся в одном месте», — подчеркнул он.

О назначении Сергея Сивохо советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стало известно 21 октября. Еще одним советником секретаря СНБО по этому направлении стал депутат от «Слуга народа» Максим Ткаченко. 

Сивохо сосредоточиться на Донецкой области, Ткаченко — на Луганской.

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